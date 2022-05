OUI ! Histoires de Mariages 18e – 21e siècle Arles, 14 mai 2022, Arles.

OUI ! Histoires de Mariages 18e – 21e siècle Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République Arles

2022-05-14 – 2022-10-30 Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République

Arles Bouches-du-Rhône

On y parle du mariage, son sens, ses rites, ses traditions, ses célébrations, d’hier à aujourd’hui, reflets des évolutions de la société. On y parle aussi -bien sûr ! – d’amour, de désir et d’engagement ! De révolutions aussi, car ce tenace cérémonial, commun à toutes les cultures, n’en finit plus de se métamorphoser.

Deux cents objets, des témoignages sensibles, une scénographie élégante, le cadre somptueux de la chapelle jésuite, un…juke-box : votre cœur ne doit plus balancer ! Venez dire « Oui ! » aux histoires de mariages du Museon, voyage à travers les siècles et voyage ethnographique « discours sur l’état de l’union ».

Un an après sa réouverture, le musée présente sa première exposition temporaire.

info.museon@departement13.fr +33 4 13 31 51 99 http://www.museonarlaten.fr/

On y parle du mariage, son sens, ses rites, ses traditions, ses célébrations, d’hier à aujourd’hui, reflets des évolutions de la société. On y parle aussi -bien sûr ! – d’amour, de désir et d’engagement ! De révolutions aussi, car ce tenace cérémonial, commun à toutes les cultures, n’en finit plus de se métamorphoser.

Deux cents objets, des témoignages sensibles, une scénographie élégante, le cadre somptueux de la chapelle jésuite, un…juke-box : votre cœur ne doit plus balancer ! Venez dire « Oui ! » aux histoires de mariages du Museon, voyage à travers les siècles et voyage ethnographique « discours sur l’état de l’union ».

Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République Arles

dernière mise à jour : 2022-05-09 par