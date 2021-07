Oui futur ! Théâtre le douze dix-huit, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Grand-Saconnex.

Oui futur !

Théâtre le douze dix-huit, le samedi 31 juillet à 18:00

“Oui futur !” Que peut-on dire d’autre quand on a des enfants ? Le nouveau concert des BAB est un concert jeune public et familial. C’est aussi un concert interactif où les petits rockeuses et rockeurs en herbe sont recrutés pour devenir : acteurs, chanteurs, danseurs. Venez faire les pogos Kangourou et aider notre chef d’orchestre à taper le rythme ! Semons des graines de liberté, d’espoir, de tout ce qui peut améliorer la vie, la nature les fera pousser ! La basse faite en bidon d’huile de Candice est un petit clin d’oeil à ces exemples d’avenir durable. Les chansons sont festives, des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au voyage… Il nous semble que toutes et tous ensemble, la vie est plus facile, alors n’hésitez plus, venez partager ce concert avec nous !

CHF 0.-

Concert interactif et familial pour rockeuses et rockeurs en herbe !

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



2021-07-31T18:00:00 2021-07-31T18:45:00