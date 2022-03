Oui Bourbon-Lancy, 17 mai 2022, Bourbon-Lancy.

Oui rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

2022-05-17 – 2022-05-17 rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR « Le 9 juin 2018, après plus de quarante ans de vie commune, ma grand-mère s’est mariée avec sa compagne.

À partir de leur témoignage, de ceux de ma mère et ses sœurs, j’ai écrit autour de cet amour qui n’a été ni caché ni proclamé, des parcours atypiques de ces femmes libres mais non militantes, qui ont vécu sans honte, mais aussi sans revendications. » Joséphine CHAFFIN

Mardi 17 mai à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Gratuit

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 23 23 https://www.billetweb.fr/oui3

rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

