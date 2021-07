Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Ouh la la ! Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Ouh la la ! Colombelles, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Colombelles. Ouh la la ! 2021-07-17 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-17 16:30:00 16:30:00 Rue des ateliers La Grande Halle

Colombelles Calvados Venez assister au spectacle de rue « Ouh la la ! » de la Compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets.

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure.

Venez assister au spectacle de rue « Ouh la la ! » de la Compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets. Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une… Venez assister au spectacle de rue « Ouh la la ! » de la Compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets.

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Colombelles Adresse Rue des ateliers La Grande Halle Ville Colombelles lieuville 49.19234#-0.30785

Évènements liés