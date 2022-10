Ouest Beatbox Challenge Châteaulin, 29 octobre 2022, Châteaulin.

Ouest Beatbox Challenge

Route de pleyben Run ar Puns Châteaulin Finistre Run ar Puns Route de pleyben

2022-10-29 – 2022-10-29

Run ar Puns Route de pleyben

Châteaulin

Finistre

Venez assister à une compétition musicale originale où le principe est qu’il n’y pas d’instrument… ou presque. Avec pour seul outil d’expression la bouche, le human beatbox est justement l’art qui consiste à en faire de la musique ! Une dizaine de beatboxers, parmi les plus talentueux du Grand Ouest s’affronteront lors de ce battle pour tenter de devenir le roi de l’Ouest. Un véritable spectacle à voir et à dévorer des oreilles ! Découvertes musicales et ambiance garanties !

Dope Saint Jude (Catherine Saint Jude Pretorius) Catherine se lance sur scène au Cap en lançant le premier collectif de drag king africaine. Elle revisite d’abord le hip hop avant de se lancer dans le rap. Elle se réapproprie ce genre musical très masculin grâce à son personnage, pour en déconstruire les clichés. Femme noire queer et gay, une identité forte et complexe dont la jeune femme proclame la richesse et la force à travers ses textes.

Ardente défenseure du féminisme Dope Saint Jude a eu un impact impressionnant sur son public

à chaque apparition sur scène. Sa puissante présence scénique et sa foi inébranlable en son message et son destin sont la force de son spectacle.

Catherine Pretorius Saint Jude – Dope St Jude : Lead Singer

Hugo Minvielle : Claviers, machines

Ema Héber-Suffrin : Batterie, SPD

Djina Boiro – Tennin : Back vocals

Run ar Puns Route de pleyben Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-09-28 par