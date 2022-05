Ouessant : découverte du milieu insulaire C.E.M.O, 11 juillet 2022, Ouessant.

Pendant cinq jours, les enfants vont pouvoir découvrir les joies de la nature et du sport en milieu insulaire, dans un environnement naturel, à travers des activités ludiques et adaptés à leurs âges. Une journée sera consacrée au sport nautique par la pratique du kayak et sera encadrée par un animateur qualifié. Une journée sera consacré à la pratique du vélo sur l’île, en apprenant à se repérer sur une carte et à l’aide d’une boussole. Le séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes, de promenades et de randonnées à vélo, dans ce cadre naturel exceptionnel.

Séjour coûtant 280 € par enfant et facturer aux familles selon le quotient familial, le reste à charge étant pris à hauteur de 80 % dans le cadre du dispositif des colos apprenantes et 20 % par la structure organisatrice.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ouessant Finistère



