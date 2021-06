Ouélélé Production / Crawfish Wallet Quai Deschamps, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bordeaux.

Allez Les Filles présente « Sans Relache, édition n°12, Saison semi-improvisée » Mardi 13 juillet / Quai des Champs / 19h GRATUIT / Jauge limitée, soyez à l’heure Ouélélé Production / Crawfish Wallet 2. Ouélélé Production (Bdx) – Tropical Set Une passion pour la musique et l’envie de la faire partager, Une volonté d’élargir l’offre musicale à Bordeaux et sa région. Eddie et Marakatoo joueront un set façon tropical music ! Ouélélé! comme Danse, Rythme et Stupéfaction sonore ! Tropalize It ! [https://www.facebook.com/Oueleleproductions](https://www.facebook.com/Oueleleproductions) 1. Crawfish Wallet (Bdx) – New-Orleans Street Music Né en 2017 à Bordeaux, CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone soutenue par une rythmique solide et expérimentée. [https://www.facebook.com/crawfish.wallet.75](https://www.facebook.com/crawfish.wallet.75) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place Protocole sanitaire jauge moins de 1000 personnes en place.

Gratuit

Au Quai Dechamps

Quai Deschamps, 33100 Bordeaux



