Oued kiss Lamothe-Landerron, 17 décembre 2022, Lamothe-Landerron.

Oued kiss

Ancienne Gare Lamothe-Landerron Gironde

2022-12-17 – 2022-12-17

Lamothe-Landerron

Gironde

Lamothe-Landerron

8 EUR Pièce de théâtre mise en scène par Jean Maurice Boudeulle.

Leur père décédé est venu d’Algérie en 1936.

Abdel et Nordine parlent ici de leur héros au multiples vies cachées. Il est berger, émigré, ouvrier, passeur, résistant, prisonnier, moudjahidin, imam, éducateur, fan de Benny Hill, paléontologue et toujours blagueur et amoureux…

Oued Kiss, c’est une épopée sans frontières, racontée et chantée.

Association Sans Crier Gare

Ot La Réole

Lamothe-Landerron

