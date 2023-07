SOIRÉE GUINGUETTE, FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE Oudon, 14 juillet 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

A l’occasion de la fête nationale, l’association communale de chasse en partenariat avec la commune d’Oudon vous convient à une soirée exceptionnelle..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To celebrate the national holiday, the local hunting association, in partnership with the commune of Oudon, invites you to an exceptional evening.

Con motivo de las fiestas patronales, la asociación local de caza, en colaboración con el municipio de Oudon, le invita a una velada excepcional.

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt Sie der kommunale Jagdverband in Partnerschaft mit der Gemeinde Oudon zu einem außergewöhnlichen Abend ein.

