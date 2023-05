FOIRE O’TOUR DES VINS En face du port et du Hâvre de Paix Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon

FOIRE O’TOUR DES VINS En face du port et du Hâvre de Paix, 13 mai 2023, Oudon. Journée de dégustation de vins, bières et spiritueux en présence de vignerons de toute la France et de producteurs locaux. Entrée gratuite, réservée aux particuliers..

En face du port et du Hâvre de Paix Rue de la Gare

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Wine, beer and spirits tasting day in the presence of winemakers from all over France and local producers. Free entry, reserved for individuals. Jornada de degustación de vinos, cervezas y licores con bodegueros de toda Francia y productores locales. Entrada gratuita, solo para particulares. Tag der Wein-, Bier- und Spirituosenverkostung in Anwesenheit von Winzern aus ganz Frankreich und lokalen Produzenten. Freier Eintritt, nur für Privatpersonen. Mise à jour le 2023-04-12 par eSPRIT Pays de la Loire

