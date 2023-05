SORTIE NATURE Mare de la Pageaudière, 6 mai 2023, .

Venez découvrir la biodiversité des points d’eau de la commune d’Oudon avec Audrey Tachoire, animatrice nature (Part Nature)..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Mare de la Pageaudière

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come to discover the biodiversity of the water points of the commune of Oudon with Audrey Tachoire, nature animator (Part Nature).

Venga a descubrir la biodiversidad de los puntos de agua del municipio de Oudon con Audrey Tachoire, coordinadora de naturaleza (Part Nature).

Entdecken Sie mit der Naturanimateurin Audrey Tachoire (Part Nature) die biologische Vielfalt der Wasserstellen in der Gemeinde Oudon.

Mise à jour le 2023-04-11 par eSPRIT Pays de la Loire