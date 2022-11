TAKATRAN CAFÉ DU HÂVRE Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

TAKATRAN CAFÉ DU HÂVRE, 26 novembre 2022 21:00, Oudon

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ce quintet s’accorde à arranger des musiques flamenca aux rythmes du cajon, du swing de l’accordéon, des accords de guitare, du tempo de la contrebasse et d’une voix entre chant traditionnel et musique actuelle. Ce groupe s’inscrit dans l’univers du Flamenco World et tend vers des consonances arabo-andalouses. CAFÉ DU HÂVRE 230 rue Alphonse Fouschard, 44521 Oudon 44521 Oudon Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

Heure : 21:00 - 22:30
Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Oudon

Lieu CAFÉ DU HÂVRE
Adresse 230 rue Alphonse Fouschard, 44521 Oudon
Ville Oudon

