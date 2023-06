Des vestiges de l’âge de bronze Oudalle, 17 juin 2023, Oudalle.

Oudalle,Seine-Maritime

La conférence, menée par Arthur Tramon, archéologue pour la société Archeodonum, présente le résultat des fouilles effectuées à l’automne 2020 en préalable à la construction d’un lotissement. Entreprises sur 4 500 m², les fouilles ont mis au jour de vestiges d’un site de l’âge de bronze comprenant notamment des fosses et des fours. Parmi les artefacts découverts, une hache en bronze de cette période parfaitement conservée dont une reproduction sera exposée.

– Exposition de 10h à 17h,

– Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 17h,

– Conférence à 14h.

Informations auprès de la mairie d’Oudalle, au 02 35 20 01 56..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00.

Oudalle 76430 Seine-Maritime Normandie



The conference, led by Arthur Tramon, archaeologist for the Archeodonum company, presents the results of excavations carried out in autumn 2020 prior to the construction of a housing estate. Covering an area of 4,500 m², the digs uncovered the remains of a Bronze Age site, including pits and ovens. Among the artifacts discovered is a perfectly preserved bronze axe from this period, a reproduction of which will be on display.

– Exhibition from 10 am to 5 pm,

– Workshops from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm,

– Conference at 2pm.

Information from Oudalle town hall, 02 35 20 01 56.

La conferencia, dirigida por Arthur Tramon, arqueólogo de la empresa Archeodonum, presenta los resultados de las excavaciones realizadas en otoño de 2020 antes de la construcción de una urbanización. Las excavaciones, que cubrieron una superficie de 4.500 m², sacaron a la luz los restos de un yacimiento de la Edad de Bronce, que incluía fosas y hornos. Entre los objetos descubiertos figura un hacha de bronce de esta época, perfectamente conservada, cuya reproducción se expondrá.

– Exposición de 10.00 a 17.00 horas,

– Talleres de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas,

– Conferencia a las 14.00 horas.

Información en el ayuntamiento de Oudalle, teléfono 02 35 20 01 56.

Die Konferenz, die von Arthur Tramon, einem Archäologen des Unternehmens Archeodonum, geleitet wird, stellt die Ergebnisse der Ausgrabungen vor, die im Herbst 2020 im Vorfeld des Baus einer Wohnsiedlung durchgeführt wurden. Die Ausgrabungen, die auf einer Fläche von 4.500 m² durchgeführt wurden, brachten die Überreste einer bronzezeitlichen Siedlung zutage, zu der auch Gruben und Öfen gehörten. Zu den gefundenen Artefakten gehört auch eine perfekt erhaltene Bronzeaxt aus dieser Zeit, von der eine Reproduktion ausgestellt wird.

– Ausstellung von 10:00 bis 17:00 Uhr,

– Workshops von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,

– Vortrag um 14 Uhr.

Informationen bei der Gemeindeverwaltung von Oudalle, Tel. 02 35 20 01 56.

