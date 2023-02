OUBLIE-MOI THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN, 7 février 2023, PARIS.

OUBLIE-MOI THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-25 19:00. Tarif : 29.5 à 29.5 euros.

THEATRE DE LA PORTE ST MARTIN (1-0109007/2-0109998) PRESENTE : ce spectacle. De Matthew Saeger Avec Marie-Julie Baup et Thierry Lopez Mise en scène : Marie-Julie Baup, Thierry Lopez Lumières : Moïse Hill Adaptation : Marie-Julie Baup, Thierry Lopez Scénographie : Bastien Forestier Costumes : Michel Dussarrat Assistante à la mise en scène : Pauline Tricot Création sonore : Maxence Vandevelde Chorégraphie Anouk Viale Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier… Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir. Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier. “Oublie-moi” is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. Représentations A partir du 27 janvier 2023 Du mardi au vendredi 19h ou 21h (en alternance). samedi 16h. Durée : 1h15 DANS LA PRESSE « Coup de coeur du Festival Off d’Avignon 2022 ! Exceptionnel d’intensité et d’engagement, bouleversant » Le Parisien « On en sort chaviré mais heureux » Le JDD « Marie-Julie Baup et Thierry Lopez ont brillamment adapté le texte In Other Words, la première pièce de l’auteur anglais Matthew Seager et l’interprètent avec maestria. Ils surprennent et bouleversent » Le Figaro « Une pépite » Théâtral Magazine Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 08 00 32 OUBLIE-MOI EUR29.5 29.5 euros

THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN PARIS 17 RUE RENÉ BOULANGER 75010

