OUAI STEPHANE – CONCORDSKI – OUAI STEPHANE – SYQLONE – 4 ON THE FLEX LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux, samedi 27 avril 2024.

Soirée électro au Kubb!Ouai Stéphane, producteur électro bricolo frapadingue, transforme n’importe quel objet en instrument de musique. Le résultat ? Une musique profondément festive et généreuse, qui brasse house, electro, bass music et qui a déjà enflammé les scènes des festivals Eurosonic, Marsatac, Rock En Seine, Transmusicales, Lollapalooza et Pete The Monkey.Avec ce nom tout droit sorti de la Guerre froide (Concordski était le surnom de l’avion supersonique, copie conforme du Concorde, réalisé par l’URSS à la fin des années 60), le projet électro-pop d’Eugénie Leber affiche clairement ses intentions : faire chauffer les turbines et tutoyer les sommets.Infecté par la house music et le 4 on the floor, 4 on the Flex remplace les boîtes à rythmes et séquenceurs par leur jeu de musicien jazz. Mêlant accords richement ensoleillés, improvisations et grooves non quantifiés, 4 on the Flex apporte une nouvelle vision de la dance music.

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27