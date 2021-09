Sainte-Foy-de-Peyrolières Salle des fêtes Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières “Où va ton Impatience?” Cie Groenland Paradise Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nous sommes en direct de Damas, dans les années cinquante et nous suivons un jeune garçon dans les ruelles du quartier ouest. Il se confronte brutalement à l’injustice régnant dans son pays, dès lors il n’aura plus qu’un seul désir: devenir journaliste ! C’est donc en journalistes d’investigation, que les comédiennes fouillent cette histoire, interrogeant le monde d’aujourd’hui en écho à celui d’hier. Et pour lutter contre l’absurdité du monde, elles transforment fougueusement le plateau, en un lieu de résistance , d’échanges et de rêves … Goûter-Bord de Scène après le Spectacle!

Tout Public à partir de 9 ans / 60 mn, Tarifs : 5 € par Enfant et Adulte seul, 2 € par Adulte Accompagnant

Théâtre Salle des fêtes 31370 sainte foy de peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

2021-11-14T16:30:00 2021-11-14T17:30:00

