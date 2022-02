Où va ton impatience ? Centre culturel Henri-Desbals, 23 mars 2022, Toulouse.

Où va ton impatience ?

Centre culturel Henri-Desbals, le mercredi 23 mars à 14:30

Théâtre ———- **Dès 9 ans** **Cie Groenland Paradise** Nathalie et Nathalie s’emparent de la _Poignée d’étoiles_ du syrien Rafik Schami pour fabriquer de toutes pièces, une nouvelle aventure avec bassines et gravats. À Damas, dans les années cinquante, un jeune garçon se confronte brutalement à l’injustice régnant dans son pays, dès lors il n’aura plus qu’un seul désir : devenir journaliste ! Les comédiennes fouillent cette histoire, interrogent le monde d’aujourd’hui en écho à celui d’hier et transforment le plateau en un lieu de résistance où la vie fourmille de questions, d’échanges et de rêves. **De & avec** Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot / **Création lumière, décors et jeu** Ouich Lecussan **Séance scolaire jeu. 24 mar. – 10h**

