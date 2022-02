Où va l’intelligence artificielle? Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Où va l’intelligence artificielle? Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette, 11 mars 2022, Gif-sur-Yvette. Où va l’intelligence artificielle?

Salle Teilhard, 13 rue Amodru, Gif-sur-Yvette, le vendredi 11 mars à 20:30

Sortie des laboratoires il y a seulement quelques années, l’intelligence artificielle (IA) est désormais omni-présente dans le monde économique et social, dans nos discours et nos représentations du monde. Notre première tâche sera donc tout d’abord d’expliciter en quoi consistent ces technologies, en insistant sur le caractère très systématique, voire mécanique de leur principe de fonctionnement. Nous aborderons ensuite la question des risques que nous fait courir la généralisation des systèmes d’IA, et les réponses en cours d’élaboration pour parer à ces risques.

entrée libre

L’intelligence artificielle (IA) est désormais omni-présente dans le monde économique et social, . En quoi consistent ces technologies et quels sont les risques ? Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette Adresse 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Departement Essonne

Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Où va l’intelligence artificielle? Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette 2022-03-11 was last modified: by Où va l’intelligence artificielle? Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette Salle Teilhard,13 rue Amodru,Gif-sur-Yvette 11 mars 2022 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Salle Teilhard

Gif-sur-Yvette Essonne