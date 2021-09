Où va la terre ? Ensemble, agissons pour plus de justice ! Lourdes, 7 septembre 2021, Lourdes.

Où va la terre ? Ensemble, agissons pour plus de justice ! 2021-09-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-07 Avenue Monseigneur Théas A l’Hémicycle du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

Cette table ronde aura lieu le mardi 7 septembre à 14h à Lourdes et sera en visioconférence avec ses partenaires du Maroc et de la République Démocratique du Congo. Ouverte à tous et animée par Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à l’hebdomadaire “La Vie”, elle sera également suivie d’un temps d’échanges avec le public présent dans l’hémicycle. Le recteur, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, introduira cette table ronde et Menotti Bottazi la concluera. Les participants seront Aïcha Krombi, Bertrand Gournay, Vincent Fonvieille, Michel Molitor, Adolphe Mubembe Shemigani et Alexandre Carlier.

L’ONG ”CCFD-Terre Solidaire” organise, à l’occasion de son 60e anniversaire, une table ronde à l’Hémicycle du Sanctuaire.

l.prost@ccfd-terresolidaire.org http://www.ccfd-terresolidaire.org/

