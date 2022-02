“Où tu perches ?” – Exposition de peintures-sculptures Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche Catégories d’évènement: Moutiers-au-Perche

Orne

“Où tu perches ?” – Exposition de peintures-sculptures Moutiers-au-Perche, 1 mars 2022, Moutiers-au-Perche. “Où tu perches ?” – Exposition de peintures-sculptures LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Moutiers-au-Perche

2022-03-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 18:00:00 LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg

Moutiers-au-Perche Orne Exposition de peintures-sculptures de Christian Pichard.

Pratique : à découvrir chez Librarou à deux pas de l’église de 15h à 18h en fin de semaine (jours d’ouverture sur https://librarou.weebly.com/informations.html)

À découvrir aussi à la boutique “Aux Petits Fours” à Bretoncelles. Exposition de peintures-sculptures de Christian Pichard.

Pratique : à découvrir chez Librarou à deux pas de l’église de 15h à 18h en fin de semaine (jours d’ouverture sur https://librarou.weebly.com/informations.html)

À découvrir aussi à la… +33 6 08 43 02 73 https://librarou.weebly.com/ Exposition de peintures-sculptures de Christian Pichard.

Pratique : à découvrir chez Librarou à deux pas de l’église de 15h à 18h en fin de semaine (jours d’ouverture sur https://librarou.weebly.com/informations.html)

À découvrir aussi à la boutique “Aux Petits Fours” à Bretoncelles. LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Moutiers-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moutiers-au-Perche, Orne Autres Lieu Moutiers-au-Perche Adresse LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Ville Moutiers-au-Perche lieuville LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Moutiers-au-Perche Departement Orne

Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moutiers-au-perche/

“Où tu perches ?” – Exposition de peintures-sculptures Moutiers-au-Perche 2022-03-01 was last modified: by “Où tu perches ?” – Exposition de peintures-sculptures Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche 1 mars 2022 Moutiers-au-Perche Orne

Moutiers-au-Perche Orne