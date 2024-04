Où trouver Angoulême à New York Le 500e anniversaire du voyage de Verrazano Archives Municipales Angoulême, lundi 9 décembre 2024.

Au fil des rues de New York et de ses monuments, partez à la recherche des traces angoumoisines qui attestent d’une formidable histoire New York s’est appelée Angoulême.

2.2 2.2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-09 15:00:00

fin : 2024-12-09

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine maam.angouleme@gmail.com

