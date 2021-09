Où t’es passé ? Le Jardin des Géants, 19 septembre 2021, Lille.

Où t’es passé ?

Le Jardin des Géants, le dimanche 19 septembre à 15:00

A proximité des gares Lille Europe et Lille Flandres, entre le parc Matisse et le quartier du Romarin, un jardin d’exception est né. Véritable écrin de verdure du projet de réaménagement de l’ancien siège de la Métropole Européenne de Lille situé rue du ballon, sur les territoires des villes de Lille et La Madeleine, l’idée a été de créer un paysage singulier et poétique valorisant l’image de la métropole. Théâtr’Eux la Compagnie propose une balade théâtrale au cœur du Jardin des Géants pour découvrir des histoires qui naissent des objets, des plantes… Attention, celles-ci peuvent être imaginaires ! Animation gratuite à destination du public familial. Rendez-vous 15h, 15h30 et 16h à l’entrée du site du Jardin des Géants, rue de la Communauté à Lille. Plusieurs départs : 15h/15h30 et 16h. Durée 1h30 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Une balade théâtrale à destination d’un public familial

Le Jardin des Géants rue de la Communauté, Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord



2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00