Où suis-je ? Bruno Latour atelier d’arpentage Modularium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen, dimanche 3 mars 2024.

Où suis-je ? Bruno Latour atelier d’arpentage Modularium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen Calvados

Et si vous découvriez l’ouvrage Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres du philosophe Bruno Latour, à travers l’arpentage, un atelier de lecture et d’analyse collective ?

Cette méthode originale, inventée dans les cercles ouvriers de la fin du XIXe siècle, permet de populariser le rapport à la lecture et d’encourager chacun·e à exprimer son avis et construire une analyse collectivement. Très vite, les lettres imprimées s’effacent pour laisser place aux questions qu’elles soulèvent dans le groupe.

Avec Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoires pionniers, Anaïs Blanc-Gonnet, graphiste, Noélie Plé, doctorante en philosophie, ainsi que les représentant·es de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Et si vous découvriez l’ouvrage Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres du philosophe Bruno Latour, à travers l’arpentage, un atelier de lecture et d’analyse collective ?

Cette méthode originale, inventée dans les cercles ouvriers de la fin du XIXe siècle, permet de populariser le rapport à la lecture et d’encourager chacun·e à exprimer son avis et construire une analyse collectivement. Très vite, les lettres imprimées s’effacent pour laisser place aux questions qu’elles soulèvent dans le groupe.

Avec Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoires pionniers, Anaïs Blanc-Gonnet, graphiste, Noélie Plé, doctorante en philosophie, ainsi que les représentant·es de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Modularium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 10 Quai François Mitterrand15 Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement Où suis-je ? Bruno Latour atelier d’arpentage Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Caen la Mer