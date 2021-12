Où sont nos racines ? Mairie de Colomiers, 22 janvier 2022, Colomiers.

EXPOSITION OÙ SONT NOS RACINES ? CLAIRE SAUVAGET 22 janvier – 19 février Dès que l’on entre dans l’œuvre, on est frappé et émerveillé par la poésie de ces sculptures lumineuses et végétales qui flottent dans l’air. On est saisi par les détails quand on se rapproche : des myriades de petits immeubles (en impression 3D), maquette de villes ultra-modernes, éclairés par des lampadaires miniatures, dessinent des mondes à la fois oniriques et pourtant dystopiques. En dessous se déploient des racines, comme si ces mondes suspendus étaient déracinés. Cet univers magique et saisissant révèle une double narration : Soit on y voit l’évolution d’une civilisation de son apogée vers sa déliquescence (il est vrai que les sculptures s’amincissent pour devenir des sortes de plateaux désertiques), ou soit on y voit la naissance d’une civilisation (l’inverse : du désert vers la modernité). Chaque sculpture contient un monde, parfois mouvant par de la brume dans les mousses végétales ou par le clignotement de leds (contrôlées par arduino), ou par les insectes qui à chaque exposition viennent doucement créer leur habitat. _Où sont nos racines ?_ nous amène à réfléchir sur les grands questionnements philosophiques de tout temps. Entrée libre | tout public | Pavillon Blanc Henri Molina

