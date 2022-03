Ou sont les “gens du voyage”? Discriminations sociales et spatiales des “gens du voyage” Amphi ARENDT Bâtiment SHS Metz Catégories d’évènement: Metz

Les voyageurs, un monde tenu à distance que l’on vous invite à approcher, Nomades, Gitans, Romanichels, Bohémiens, Gens du voyage, Tsiganes, Yéniches, Sintés, Roms, Manouches…qui sont les gens du voyage ? Contextes historiques, sociologiques, politiques, juridiques et leurs conséquences. Ce n’est pas un hasard si les plus proches riverains de l’usine Lubrizol, partie en fumée toxique fin septembre 2019 à Rouen, étaient les habitant·es de l’aire d’accueil des «gens du voyage» de Petit-Quevilly. Partout en France, les lieux «d’accueil» attribués aux personnes relevant de cette dénomination administrative se trouvent à l’extérieur des villes, loin de tout service, ou dans des zones industrielles à proximité de diverses sources de nuisances. Constatant l’absence de chiffres opposables aux pouvoirs publics sur l’isolement de ces zones et leur rôle dans les inégalités environnementales, William Acker a décidé de les recenser, département par département. Cette table ronde est organisée par la Ligue des droits de l’Homme et l’Université de Lorraine dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme et l’antisémitisme

Table ronde et débats avec: William ACKER,auteur de Ou sont les « gens du voyage » ? Mathias BOQUET géographe Piero GALLORO sociologue Nada NEGRAOUI Psychologie sociale Amphi ARENDT Bâtiment SHS Campus du Saulcy 57000 METZ Metz Moselle

