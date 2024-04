Oú pratiquer le longe côte ? Quelles sont ses bienfaits ? Plage du trez Bénodet, vendredi 5 avril 2024.

Le longe côte avec Vanessa de Miss Aqua Planet consiste à marcher dans l’eau à différentes allures, de l’eau au maximum en dessous de la poitrine, on ne quitte pas les pieds du sol. 5 avril – 28 juin, tous les vendredis 1

Le Longe Côte avec Vanessa de Miss Aqua Planet se pratique sur la plage du Trez à Bénodet et route du Letty au Letty, près de Gouesnach, Pleuven, Clorhars-fousnant, Fouesnant, Forêt-Fouesnant, Loctudy, Combrit, dans le Finistère-sud en Bretagne.

Dans une ambiance conviviale de 16 personnes maximum, nous profitons de tous les bienfaits du Longe Côte.

Cliquez ici pour créer votre compte et recevoir votre lien personnel afin de vous inscrire aux différentes activités : longe côte, march’aquatonic (aquagym en mer), aquapalmfit (palmage en mer avec exercices de renforcement musculaire), aquagym en piscine dans une chauffée à 31 degrés, 8 personnes maximum.

Cliquez ici pour savoir comment vous inscrire

Quelles sont les précautions à prendre?

Petit rappel IMPORTANT, pour la marche dans L’EAU DE MER, n’oubliez pas de vous protégez du soleil tout le corps avec de la crème solaire indice 50, en particulier le visage et les épaules.

Les bienfaits du longe côte :

Augmentation de la sensibilité des tissus à l’insuline

Travail de l’appareil cardiovasculaire

Diminution du taux de graisses dans le sang (cholestérol, triglycérides)

Baisse de la tension artérielle

Augmentation de la dépense calorique et de la masse musculaire

Améliore le retour veineux

Améliore la respiration

Améliore les fonctions articulaires

Effet positif sur le CORPS :

–Effet drainant/contre la cellulite : Marcher dans de l’eau salée permet au corps de se drainer. Grâce à la stimulation de la circulation sanguine et lymphatique, le corps élimine les toxines et lutte contre la rétention d’eau. Marcher dans de l’eau de mer est aussi un excellent moyen de se débarrasser de la cellulite.

–Exfoliant pour la peau : Vous avez peut-être remarqué, qu’après une baignade en mer et avoir pris une douche, vous retrouvez une peau douce. C’est le sel qui enlève les cellules mortes en douceur et ravivent votre épiderme. Conclusion, vous ressortez avec une peau éclatante, revitalisée et fortifiée.

–Sollicite tous les muscles du corps

–Peu de risques de blessures (claquage, élongation)

–Poids du corps réduit (une personne immergée jusqu’au cou et pesant 50kg, ne pèse plus que 5 kg )

–Une source d’énergie : L’eau de mer est riche en électrons de dissolution, ce qui donne de l’énergie au corps et permet de nous recharger en ions négatifs. Ces ions se répandent dans l’organisme et régénèrent nos cellules en éliminant les toxines. Il faut 10 à 15 minutes pour que le corps recueille ces merveilleux ions et qu’il les diffuse dans la fibre osseuse et musculaire.

–Çà détend ! Le fait de marcher au bord de mer, est véritablement relaxant, et si vous y ajoutez les oligo-éléments présents dans cette eau, vous avez un cocktail antistress extrêmement efficace.

-Outre les bénéfices physiques, la marche aquatique joue également sur notre psychisme. En effet, pratiquer cette activité améliore l’estime de soi, diminue le stress et procure un réel bien-être.

Optez pour le longe côte, vous profiterez d’un bain riche en oligo-éléments, sels minéraux et cela « diluera » votre stress en vous ramenant au plus près de la nature. Alors oubliez votre frilosité naturelle et marchez dans la mer, cela vous apportera bienfaits et bonne santé !

Osez, jetez-vous à l’eau, venez faire un cours de longe côte sur la plage du Trez les vendredis 12h et au Letty les samedis à 10h45 ou en de l’aquagym en mer les mercredis et jeudi à 18h30 et les samedi à 9h30 et 14h30 à Bénodet !

Hâte de vous accueillir, à bientôt.

Vanessa de Miss Aqua Planet

Plage du trez Plage du trez Bénodet 29950 Finistère