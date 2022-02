« Où l’air ne chute pas » Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

« Où l’air ne chute pas » Maison du livre,de l’image et du son, 25 mars 2022, Villeurbanne. « Où l’air ne chute pas »

Maison du livre, de l’image et du son, le vendredi 25 mars à 19:00

Estelle Dumortier lit son texte « Où l’air ne chute pas ». Patrick Sapin joue du tuba, trombone, marching trombone, percussions, guitare basse préparée, et bidouille des machines analogiques et des objets sonores. Ce long poème raconte l’expérience sensorielle de la fusion entre le corps physique et le corps du paysage, dans un dialogue entre montagne et rivière, déréalisation et souvenirs d’enfance. Performance poétique et musicale d’Estelle Dumortier et Patrick Sapin dans le cadre de Magnifique Printemps Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T21:00:00

