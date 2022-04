“Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” de Rébecca Chaillon Théâtre 13 – Bibliothèque Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” de Rébecca Chaillon Théâtre 13 – Bibliothèque, 7 avril 2022, Paris. Du mardi 10 mai 2022 au vendredi 20 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

. payant

Dix personnes nées assignées femmes, pratiquant le football dans l’équipe des Dégommeuses ou ayant une pratique scénique du corps dans l’effort, se rencontrent sur un terrain commun, celui de la performance, sportive et artistique. Dans le temps du match et avec ses codes, elles se mettent en jeu dans une histoire généralement présentée comme appartenant aux hommes. Elles se réapproprient ce sport plusieurs fois confisqué aux femmes, et racontent une histoire politique des corps, des identités féminines et du football. Une approche intersectionnelle des discriminations rencontrées dans la société, où se mêlent performances, musique en direct et poésie. Distribution Texte et mise en scène Rébecca Chaillon Avec: Rébecca Chaillon, Elisa Monteil, Maëva Husband, Adam M, Marie Fortuit, Patricia More-jon, Juliette Agwali, Audrey le Bihan, Yearime Castel y Barragan, Mélanie Martinez Llense Théâtre 13 – Bibliothèque 30 rue du chevaleret 75013 Paris Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/ou-la-chevre-est-attachee-il-faut-quelle-broute 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=378&lng=1

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre 13 - Bibliothèque Adresse 30 rue du chevaleret Ville Paris lieuville Théâtre 13 - Bibliothèque Paris Departement Paris

Théâtre 13 - Bibliothèque Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” de Rébecca Chaillon Théâtre 13 – Bibliothèque 2022-04-07 was last modified: by “Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute” de Rébecca Chaillon Théâtre 13 – Bibliothèque Théâtre 13 - Bibliothèque 7 avril 2022 Paris Théâtre 13 - Bibliothèque Paris

Paris Paris