Le Mans Sarthe Pianistes amateurs ou confirmés venez nous faire profiter de vos talents en nous jouant vos airs favoris.

Piano en libre accès dans l’auditorium de la médiathèque. Les plus jeunes pianistes devront être accompagnés d’un adulte.

Tout public, à partir de 7 ans

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans