Où je vais la nuit – Jeanne Desoubeaux Théâtre d’Orléans, 15 mars 2022, Orléans.

Où je vais la nuit – Jeanne Desoubeaux

du mardi 15 mars au mercredi 16 mars à Théâtre d’Orléans

**Qu’elle soit lyrique ou pop, la musique dialogue avec le théâtre, bouscule les codes et questionne nos façons d’aimer.** Orphée est musicien. Eurydice est nymphe. Le jour de leurs noces, elle est mordue par un serpent et meurt aussitôt. Désespéré, Orphée obtient des dieux l’autorisation d’aller la chercher aux enfers, à la seule condition que leurs regards ne se croisent jamais… À partir de ce mythe, Gluck a composé un opéra puissant et intemporel. La metteuse en scène Jeanne Desoubeaux dit d’_Orphée et Eurydice_ qu’il a la puissance des chefs-d’œuvre tant sa musique retranscrit avec justesse le vertige de la perte. C’est pourquoi, elle a eu envie d’en livrer sa propre adaptation. Sur scène, un duo d’interprètes lyrique et pop, des comédiens musiciens qui jouent du piano, du violoncelle, de la contrebasse, du ukulélé et des percussions explorent l’autre monde qui est peut-être le nôtre. À première vue, cet opéra évoque le deuil, la rupture et le désamour. Mais demain, grâce à cette nouvelle version, il pourrait bien nous évoquer autre chose. Parce qu’à chaque moment de nos vies, _Orphée et Eurydice_ nous parle, indéfiniment, inlassablement. Avec joie, humour, générosité et une simplicité proche de ce qui fait nos vies, entre drame et légèreté, la metteuse en scène nous transmet la force d’avancer. − **Compagnie Maurice et les autres** Librement adapté de l’opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck Mise en scène Jeanne Desoubeaux Interprétation Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray, Cloé Lastère, Agathe Peyrat Costumes, scénographie Cécilia Galli Collaboration artistique, musicale Martial Pauliat Création musicale, arrangements Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray et Agathe Peyrat Création lumières Thomas Coux Création son Warren Dongué Régie générale, construction Thomas Elsendoorn − **Mardi 15, mercredi 16 mars** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée NC – Tout public, à̀ partir de 11 ans

Qu’elle soit lyrique ou pop, la musique dialogue avec le théâtre, bouscule les codes et questionne nos façons d’aimer.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T21:30:00;2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T21:30:00