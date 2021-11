Où je vais la nuit- Cie Maurice et les autres Le Nouveau Théâtre, 18 janvier 2022, Châtellerault.

Où je vais la nuit- Cie Maurice et les autres

Le Nouveau Théâtre, le mardi 18 janvier 2022 à 20:30

Librement adapté de l’opéra _Orphée et Eurydice_ de Christoph Willibard Gluck. Orphée est un musicien. Eurydice, sa femme, est une nymphe. Le jour de leurs noces, elle est mordue par un serpent et meurt aussitôt. Orphée, désespéré, obtient des dieux l’autorisation d’aller la chercher aux Enfers. La seule condition est que leurs deux regards ne se croisent jamais. Il échoue, il la regarde, et Eurydice meurt une seconde fois. Depuis sa création, la compagnie Maurice et les autres navigue entre théâtre et musique, s’affranchissant des répertoires et des codes traditionnels de la représentation. Elle livre ainsi une lecture actuelle de l’œuvre de Gluck avec la volonté de lui donner un éclairage joyeux et immédiat. La musique, au premier plan, traverse le registre pop autant que lyrique, symbolisant dans cette œuvre la coexistence de deux mondes, celui des enfers et celui des vivants. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarif: 6/12/17€

La puissance des chefs d’oeuvres

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T20:30:00 2022-01-18T21:45:00