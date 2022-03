Où fêter la Saint Patrick à Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le jeudi 17 mars à 18:00

Envie de sortir pour la Saint Patrick sur Marseille, Aix et ses environs Pas d’idées pour fêter la Saint Patrick !!! on en a trouvé pour vous, découvrez notre sélection des [**soirées prévues pour la Saint Patrick ICI**](https://the-place-to-be.fr/evenement/ou-feter-la-saint-patrick-marseille-aix-bouches-du-rhone/) Les Soirées de la Saint Patrick Bouches-du-Rhône Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

