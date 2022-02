Où est le monstre ? Muséum d’histoire naturelle, 6 février 2022, Genève.

Où est le monstre ?

du dimanche 6 février au samedi 21 mai à Muséum d’histoire naturelle

Et si nous étions toutes et tous des monstres ? L’exposition nous interroge sur les frontières du monstrueux et du naturel par un voyage entre art et science. Elle explore comment la nature fabrique — et continue de fabriquer — la diversité des formes vivantes que nous connaissons aujourd’hui. Les créatures chimériques du sculpteur Jean Fontaine dialogueront avec les travaux des chercheurs et des chercheuses de l’Université de Genève. Une exposition dans 3 lieux genevois: * À la Salle d’exposition de l’Université de Genève – du 7 février au 13 avril 2022 – Uni Carl Vogt, 66 boulevard Carl-Vogt. Les créatures chimériques du sculpteur Jean Fontaine dialoguent avec les travaux des chercheurs et des chercheuses en biologie de l’Université de Genève. Une installation ludique et interactive, des visites guidées, des ateliers pour les classes (Sec I et II) et des soirées publiques sont au programme. [Programme des visites et événements disponible ici.](https://www.unige.ch/cite/evenements/exposition/seu/expo-actuelle/monstres/) * Au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève – du 6 février au 22 mai 2022 – 1 route de Malagnou. Le Muséum propose une installation originale autour des œuvres de l’artiste. [Des visites guidées “à l’aveugle”](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/decouverte-a-laveugle/) et un programme spécial pour la Nuit des musées vous attendent. * Au Musée Ariana – du 6 février au 22 mai 2022 – 10 avenue de la Paix. Le Musée Ariana expose une œuvre de Jean Fontaine dans sa vitrine “carte blanche”. En partenariat avec : [L’Université de Genève](https://www.unige.ch/) [Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève](https://www.ville-ge.ch/cjb/) [Le Musée Ariana](https://www.musee-ariana.ch/fr)

CHF 0.-

Une rencontre entre art et biologie avec le sculpteur Jean Fontaine

Muséum d'histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève



