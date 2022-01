Où est le monstre ? Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Où est le monstre ? Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 6 février 2022, Genève. Où est le monstre ?

du dimanche 6 février au dimanche 22 mai à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

**Jean Fontaine – Où est le monstre ?** Le sculpteur et céramiste Jean Fontaine (France, 1952) est de retour à Genève, pour une double exposition, sous le titre « Où est le monstre ? ». A la salle d’exposition de l’Université de Genève (66, bd Carl-Vogt), l’artiste dialogue avec le monde de la biologie, alors qu’au Museum d’histoire naturelle de Genève, il propose une installation originale sous le regard des crânes de la section de paléontologie. Le Musée Ariana, qui est resté en contact avec l’artiste suite à son exposition dans la salle contemporaine de l’institution en 2013-2014 : « Jean Fontaine. En fer sur terre », s’associe à ce projet dans sa vitrine « carte blanche ». L’artiste nous a confié pour l’occasion une pièce récente : « Sous la bête » (2021), qui associe ses univers fétiches : le monde animal, le corps humain et la machine. Cet hybride est dominé par des cornes monumentales, un moulage des cornes du dernier bouquetin des Pyrénées, une espèce aujourd’hui disparue. La tête de l’animal, réaliste, s’estompe pour laisser place aux courbes douces d’un corps féminin. Ce dernier est brutalement interrompu par des éléments mécaniques : boulons et ferraille, qui cassent la poésie et ancrent la sculpture dans une réalité industrielle plus prosaïque. Avec humour, légèreté apparente et virtuosité technique, Jean Fontaine interroge le matériau : céramique ou métal ? Il questionne surtout le monde qui nous entoure, notre rapport à la nature et notre humanité « bestiale ».

Entrée libre

Une rencontre entre art et biologie Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

