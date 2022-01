Où est le monstre? Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 8 février au mardi 12 avril à Autre lieu

Cette exposition interroge les frontières du monstrueux et du naturel à travers un voyage entre art et science. Les sculptures de l’artiste Jean Fontaine accompagnées de modules scientifiques proposent une réflexion sur la place de l’espèce humaine dans la nature. L’exposition explore également comment la nature fabrique – et continue de fabriquer – la diversité des formes vivantes que nous connaissons aujourd’hui.

Gratuit

2022-02-08T12:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T12:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T12:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T12:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T17:00:00;2022-02-15T12:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T12:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T12:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T12:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T13:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T17:00:00;2022-02-22T12:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T12:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T12:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T12:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T13:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T17:00:00;2022-03-01T12:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T12:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T17:00:00;2022-03-08T12:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T12:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T12:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-15T12:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T12:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T17:00:00;2022-03-22T12:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T17:00:00;2022-03-29T12:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T12:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T12:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T13:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-10T13:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-12T12:00:00 2022-04-12T19:00:00

