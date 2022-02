Où est Gary ? Ecole des Beaux-Arts de Versailles, 18 mars 2022, Versailles.

Où est Gary ?

du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars à Ecole des Beaux-Arts de Versailles

Les garages de particuliers sont des lieux banals, utilitaires. On y oublie des objets dérisoires, les résidus de tous les petits projets qui tissent le quotidien. Cinq artistes plongent dans les profondeurs de tous ces bric-à-brac, se nourrissent de leurs qualités plastiques et en font surgir ce que normalement on ne devait pas y trouver. Il en résulte photos, dessins, peintures, vidéos, installations, autant de recherches formelles qui reflètent leur contexte émotionnel et certaines préoccupations de notre monde contemporain. _« Chaque garage est pour nous un nouvel espace de créativité et de légèreté dans lequel le collectif stimule nos envies particulières. Nos oeuvres rendent hommage à la désuétude, à l’utilitaire, à l’obsolète, au presque rien. »_ Cette exposition est réalisée par le collectif d’artistes GARY issu de l’AEBA (Association des Élèves et anciens élèves de l’École des Beaux-arts de Versailles).

Entrée libre

Gary est un petit entonnoir. Cherchons-le parmi les œuvres de cette exposition et découvrons comment le dérisoire peut faire sens.

Ecole des Beaux-Arts de Versailles 11 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T19:00:00