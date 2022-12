Où en sommes nous sur le tourisme positif ? Sancerre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Où en sommes nous sur le tourisme positif ? Sancerre, 14 avril 2023, Sancerre Sancerre. Où en sommes nous sur le tourisme positif ? Sancerre Cher

2023-04-14 – 2023-04-14 Sancerre

Cher Sancerre Ensemble, faisons un point d’étape !!!

Retour sur tout ce qui a déjà été dit,

Voyons où nous en sommes,

Parlons de nos/vos projets, problématiques.

Pour le lancement de la saison touristique, profitons de notre rencontre pour échanger nos documents touristiques 2023

Infos complémentaires à venir… accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 ©OTGS

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Sancerre Cher Ville Sancerre Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre-sancerre/

Où en sommes nous sur le tourisme positif ? Sancerre 2023-04-14 was last modified: by Où en sommes nous sur le tourisme positif ? Sancerre Sancerre 14 avril 2023 cher Sancerre Sancerre Cher Sancerre Cher

Sancerre Sancerre Cher