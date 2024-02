Où cours-tu comme ça ? Saint-André-les-Vergers, mardi 13 février 2024.

Adolescent, il n’avait pas de mots. Quand son corps devenait tempête, il n’avait que ses poings et ses cris. Un soir, sa mère lui dit va courir, tu reviendras quand tu seras parlable .

Sur scène, un coureur âgé raconte sa course. Il arrive en bout de piste, il va devoir passer le relais.

À ses côtés, nous parcourons ses chemins de traverse, ses victoires sur soi, ses rencontres, ses blessures, ses défaites, pour finalement retourner dans l’arène.

Les rouleaux dessinés qui composent la scénographie en constante évolution, font apparaître des images qui défilent tels des récits à la frontière de l’intime et des sciences.

A la batterie, Yuko Oshima impulse le rythme des enjambées et des battements de cœur du comédien qui endosse avec émotions ce parcours de vie d’un sportif.



Écriture et mise en scène Kathleen FORTIN

Jeu Philippe COUSIN

Jeu et régie Régis REINHARDT en alternance avec Edouard HEILBRONN

Musique Yuko OSHIMA / Fred GUERIN

Création lumière Régis REINHARDT

Diapason Jeanne BARBIERI

Scénographie Thomas BISCHOFF

Dessin Pierre BIEBUYCK

Costumes Florie BEL

Admin-Prod-Diff Nicolas RINGENBACH



La mise en scène fait appel à des silhouettes qui défilent dans un travelling majestueux. L’écriture intime, poétique, est portée avec sensibilité par un interprète touchant.

Début : 2024-02-13 19:30:00

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

