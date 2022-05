Otxalde

Otxalde, 11 juin 2022, . Otxalde

2022-06-11 – 2022-06-11 Le groupe OTXALDE est composé de 7 chanteurs/musiciens. La plupart des chants et des musiques sont composés, arrangés par le groupe. Au cours de cette dernière décennie, le groupe a enregistré 3 albums sous le label Agorila : « AMESLARI », « AMA LUR BEGIRA » et « ZUBIAK » sorti en Juin 2020. En concert, Otxalde vous invite à un voyage musical dynamique et varié, ponctué de chants à 2, 3 ou 4 voix. Amoureux des Musiques du Monde, ils traduisent ou interprètent également quelques reprises du Folk international (en Euskera, Anglais ou Espagnol). Organisé en partenariat avec l'Institut Culturel Basque.

