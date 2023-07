Célébration de l’Assomption Ottrott, 14 août 2023, Ottrott.

Le Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Ottrott vous convie à une messe avec la participation de la Musique Municipale et un verre de l’amitié à l’issue de la célébration dans le jardin du presbytère avec aubade musicale..

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



The Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Ottrott invites you to a mass with the participation of the Musique Municipale and a drink of friendship at the end of the celebration in the garden of the presbytery with musical aubade.

El Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Ottrott le invita a una misa con la participación de la Musique Municipale y a una copa de la amistad al final de la celebración en el jardín del presbiterio con aubade musical.

Der Fabrique-Rat der Kirche von Ottrott lädt Sie zu einer Messe mit Beteiligung der Stadtmusik ein. Im Anschluss an die Feier findet im Garten des Pfarrhauses ein Umtrunk mit musikalischer Aubade statt.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile