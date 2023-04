Bar à vignes sur la Voie Verte « Portes Bonheur » Sur la Voie Verte, 21 mai 2023, Ottrott.

Une halte gourmande et rafraîchissante proposée par la Maison Fritz-Schmitt en plein cœur des vignes ! (sous réserve de météo favorable).

2023-05-21 à ; fin : 2023-07-30 19:00:00. EUR.

Sur la Voie Verte

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



A gourmet and refreshing stop proposed by the Fritz-Schmitt House in the heart of the vineyards! (subject to favourable weather conditions)

¡Una parada gastronómica y refrescante propuesta por la Casa Fritz-Schmitt en el corazón de los viñedos! (sujeto a condiciones meteorológicas favorables)

Ein erfrischender Gaumenschmaus, den das Maison Fritz-Schmitt inmitten der Weinberge anbietet! (vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen)

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

