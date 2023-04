Tous aux châteaux d’Ottrott pour le 1er Mai !, 1 mai 2023, Ottrott.

A l’occasion de la journée consacrée à la découverte des châteaux forts d’Alsace, l’Association des Amis des Châteaux d’Ottrott vous propose : visites guidées, apéritif-concert, spectacle de la troupe « Les cavaliers du rêve » de la vallée de Villé … Buvette sur place..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 17:00:00. EUR.

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



On the occasion of the day dedicated to the discovery of the castles of Alsace, the Association of the Friends of the Castles of Ottrott proposes to you: guided tours, aperitif-concert, show of the troop « Les cavaliers du rêve » of the valley of Villé… Refreshment bar on the spot.

Con motivo del día dedicado al descubrimiento de los castillos de Alsacia, la Asociación de Amigos de los Castillos de Ottrott propone: visitas guiadas, aperitivo-concierto, espectáculo de la tropa « Les cavaliers du rêve » del valle de Villé… Refrescos in situ.

Anlässlich des Tages, der der Entdeckung der Burgen im Elsass gewidmet ist, bietet Ihnen der Verein der Freunde der Burgen von Ottrott: Führungen, Aperitif-Konzert, Aufführung der Truppe « Les cavaliers du rêve » aus dem Villé-Tal … Getränke vor Ort.

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile