OTTO The French Tribute Rocher de Palmer Cenon, samedi 17 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Quand le groupe californien Toto traverse l’Atlantique, il se transforme en Otto, du nom de la formation bordelaise qui fait revivre le groove de ses grands classiques. Un concert de soutien à l’association Neurogel en marche. Neurogel en Marche est une association née en 2002. Elle investit dans la recherche sur les lésions de la moelle épinière et développe des essais cliniques aux résultats prometteurs. Pour aider au financement de ses avancées, l’association organise des événements, dont ce concert de soutien. Ambiance soul & funk en première partie de soirée avec Wanagroove. Puis place au rock avec l’hommage au groupe américain Toto par Otto the French Tribute. Celles et ceux qui ont toujours en tête, Africa, Hold the line ou Rosanna, ne seront pas déçu.es, le band bordelais promet un répertoire de tubes inoubliables.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/neurogel/02.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

