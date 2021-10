OTTO + Crave à bec rouge La Déviation, 29 octobre 2021, Marseille.

OTTO + Crave à bec rouge

La Déviation, le vendredi 29 octobre à 19:30

OTTO Comment construire, agencer et raconter une histoire quand, à la recherche d’un minimalisme conscient, les sonorités possibles se comptent sur les doigts d’une main ? Accompagnés d’un Tapan, percussion traditionnelle bulgare, ainsi que des quelques gongs et plaques en bronze, les trois membres d’OTTO se veulent tisserand.e.s d’espace et de temps. Imbrications synchroniques de rythmiques frappantes, la performance qu’ils se veulent d’offrir est ascension et accalmie, construction fixe et improvisation, le tout toujours basé sur un seul et même mot d’ordre : le rythme. Crave à bec rouge « Un piano droit, des tambours, des cordes frappées frottées chantées, des ondes de radio, des ondes de piano de cordes, du jazz penché comme une cale, pour fond de grange ou fond de cale. Crave à bec rouge est un duo de musique. Crave à bec rouge est un duo aux bras ouverts, qui accueille à l’occasion d’autres mains musiciennes, les pieds d’une danseuse, les cliquetis d’une sculpture, les reflets d’une caméra ou les moustaches d’un chat. Crave à bec rouge est un oiseau Pyrrhocorax pyrrhocorax. Crave à bec rouge n’est pas trop compliqué. Léo Fuster : tambours, objets métalliques, cordes frottées et cassettes Simon Le Vigouroux : piano, tambours, objets métalliques, cordes frottées et radios Adhésion 2021 obligatoire à prix libre. Rappel : Le groupement d’achats (marché) a lieu tous les vendredis de 17h30 à 19h30. IMPORTANT : Merci de bien vous garer pour ne pas gêner les voisins. Il est préférables de se garer vers le bas du chemin de la Nerthe. Pour venir depuis le centre ville:

Adhésion 2021 obligatoire à prix libre.

♫♫♫

La Déviation 210 chemin de la nerthe 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T23:30:00