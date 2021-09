Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Otto-biographie d’un ours en peluche L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

le mercredi 20 octobre à L’Alliage

C’est un chef-d’œuvre du peintre, dessinateur et auteur Tomi Ungerer adapté à la scène. L’histoire raconte les tribulations d’un ours en peluche nommé Otto, offert à un jeune Allemand de confession juive, qui a tout vu des horreurs de la guerre. Otto a d’abord été le cadeau de David, puis lorsque les la famille de David a été raflée, c’est à Oskar qu’il a été confié. Au cours d’un bombardement, Oskar perd la peluche dans les décombres de sa maison. Otto passe ensuite entre les mains d’un GI américain… Cette adaptation est restée très fidèle à l’écriture de Tomi Ungerer Interprétation : Guillaume Schenck Accordéon : Fred Ferrand Dans le cadre de la 10e édition de Jazz au Moulin de la Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet En co-production avec le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Spectacle organisé en partenariat avec la MJC d’Olivet Accès soumis à présentation du pass sanitaire Billetterie : [https://mjcolivet.goasso.org/](https://mjcolivet.goasso.org/) ou 02 38 63 66 60 dès le 06/09/2021

sur réservation

