Olivet Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Loiret, Olivet OTTO-BIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE D’APRÈS TOMI UNGERER Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

OTTO-BIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE D’APRÈS TOMI UNGERER Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet, 20 octobre 2021, Olivet. OTTO-BIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE D’APRÈS TOMI UNGERER

Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet, le mercredi 20 octobre à 14:30

L’histoire raconte les tribulations d’un ours en peluche nommé Otto, offert à un jeune Allemand de confession juive, qui a tout vu des horreurs de la guerre. Otto a d’abord été le cadeau de David. Puis, lorsque la famille de David a été raflée, c’est à Oskar qu’il a été confié. Au cours d’un bombardement, Oskar perd la peluche dans les décombres de sa maison, Otto passe ensuite entre les mains d’un GI américain… L’adaptation est restée très fidèle à l’écriture du peintre, dessinateur et auteur Tomi Ungerer. La simplicité du récit et du vocabulaire constituent le point d’ancrage destiné à capter l’attention du jeune public. Dans le cadre de la 10e édition de Jazz Au Moulin, Plus dinformations sur : [[https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles)](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles)

Sur réservation

L’histoire raconte les tribulations d’un ours en peluche nommé Otto, offert à un jeune Allemand de confession juive, qui a tout vu des horreurs de la guerre Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet 127 rue Marcel Belot Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Adresse 127 rue Marcel Belot Ville Olivet lieuville Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet