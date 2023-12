Exposition: Sources Ottmarsheim, 1 décembre 2023, Ottmarsheim.

Ottmarsheim,Haut-Rhin

Exposition d’artistes locaux avec la Communauté de Paroisses de l’Ile du Rhin.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. EUR.

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition of local artists with the Communauté de Paroisses de l’Ile du Rhin

Exposición de artistas locales con la Communauté de Paroisses de l’Ile du Rhin

Ausstellung lokaler Künstler mit der Communauté de Paroisses de l’Ile du Rhin

