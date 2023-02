OTTIS COEUR + IRNINI MONS LA SOURCE – AMPLI, 23 février 2023, FONTAINE.

OTTIS COEUR + IRNINI MONS LA SOURCE – AMPLI. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Ottis Cœur c’est un duo de filles composé de Margaux, la blonde solaire, et Camille, la brune mystérieuse. Proposant des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons libres gravitent autour du même noyau : le rock. Guitare, basse et batterie en main, ce duo français transforme sa colère en puissance et revendique émancipation féminine, dans les rires et la bienveillance. Irnini Mons s’impose comme une version augmentée du punk hardcore et du rock français en injectant une bonne dose de liberté et d’humanité sur un squelette déjà puissant. Avec son premier LP, le groupe impose sa personnalité, notamment dans une approche mélodique et chorale du chant et une écriture (en français) brute et imagée.

LA SOURCE – AMPLI FONTAINE 38, avenue Lénine Isere

