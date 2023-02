OTTIS COEUR * CONCERT POP LES ABATTOIRS, 25 février 2023, BOURGOIN JALLIEU.

OTTIS COEUR * CONCERT POP LES ABATTOIRS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

L-D-19-1696/L-R-20-339 /L-R-20-340 Sur scène, Margaux, la blonde solaire et Camille, la brune mystérieuse, n’ont besoin de personne et vibrent à l’unisson. Guitare, basse et batterie entre les mains, elles fabriquent un rock puissant teinté de punk et d’humour. Cette complicité rafraichissante et naturelle se met au service d’hymnes rugissants qu’on voudrait autant chantonner sous la douche, qu’hurler dans un club moite et transpirant. C’est d’ailleurs cette seconde option qui est proposée ce soir.

LES ABATTOIRS BOURGOIN JALLIEU route de l’Isle d’Abeau Isere

