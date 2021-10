Château-Arnoux-Saint-Auban Théâtre Durance Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban OTTiLiE [B] Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

**CŒUR ≤3** OTTiliE [B], accompagnée du violoncelliste Olivier Koundouno, continue, avec CŒUR ≤3, son exploration sonore, un pied dans les traditions, l’autre dans la modernité. Un concert intime où l’espace scénique devient propice à la rencontre, où fusionnent, autant pour les musiciens que pour le spectateur, des sensations acoustiques et électroniques. Une poésie instinctive et directe, des mots qui viennent du cœur, pour tenter de résoudre une équation : « Aimer, c’est émettre + recevoir = être vivant ».

de 3 à 10€ / concert, pass 4 concert 30€

En attendant Les Escapades – musique Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T20:30:00

